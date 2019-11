हर माह 20 हजार रुपए किराए का झांसा दे नौ ट्रैक्टरों को ले जाकर बेचा

Nine tractors sold by taking the deception of 20 thousand rupees every month.Alwar Municipal Council had given away the contract for waste management work



-अलवर नगरपरिषद में कचरा प्रबंधन कार्य के अनुबंध का दिया था झांसा.हिण्डौनसिटी कोतवाली थाने पर दर्ज कराया मामला