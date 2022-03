नहीं बुनियादी सुविधाएं, सड़कें भी बदहाल, फिर भी टोल वसूली

No basic facilities, roads are also bad, yet toll collection

जनता के लिए आफत और ठेकेदारों के लिए कमाई का सौदा बने टोल रोड

करौली Published: March 02, 2022 12:09:13 am

हिण्डौनसिटी. करौली जिले में राजस्थान स्टेट रोड़ डवलपमेंट कॉर्पोरेशन (आरएसआरडीसी ) द्वारा जर्जर सड़कों पर टोल वसूली की जा रही है। जिले से होकर निकल रहे राजमार्गों पर ब्रिज हैं, न बुनियादी सुविधाएं, फिर भी वसूला जा रहा मोटा टोल टैक्स जनता के लिए आफत और ठेकेदारों के लिए मौज का सौदा बना हुआ है।

नहीं बुनियादी सुविधाएं, सड़कें भी बदहाल, फिर भी टोल वसूली,नहीं बुनियादी सुविधाएं, सड़कें भी बदहाल, फिर भी टोल वसूली



दरअसल, जिले से होकर निकल रहे महवा-हिण्डौन-करौली सड़क मार्ग और भरतपुर-हिण्डौन-गंगापुर सड़क मार्ग को राज्य सरकार द्वारा राजमार्ग यानि स्टेट हाईवे की श्रेणी में रखा गया है। जिसका संचालन आरएसआरडीसी के अधीन है। दोनों ही राजमार्गों पर करौली, भरतपुर व दौसा जिलों की सीमा में पांच टोल प्लाजा स्थापित हैं। जिन पर ठेकेदारों द्वारा प्रतिदिन लाखों रुपए का टोल वसूला जाता है, यहां यात्री सुविधाओं का ख्याल कतई नहीं रखा जा रहा।



सूत्रों के अनुसार 65.293 किलोमीटर लम्बे महवा-हिण्डौन-करोली स्टेट हाइवे दौसा जिले के गाजीपुर और करौली जिले के फैलीपुरा में दो टोल प्लाजा स्थापित हैं। जबकि 112.50 किलोमीटर लम्बे भरतपुर-हिण्डौन-गंगापुर स्टेट हाइवे पर भरतपुर जिले के वीरमपुरा, करौली जिले के सूरौठ व सवाई माधोपुर जिले के सेवा गांव में तीन टोल प्लाजा स्थापित हैं। दोनो ही राजमार्ग करौली जिले को सीधे तौर पर उत्तरप्रदेश व मध्यप्रदेश के अलावा सूबे की राजधानी जयपुर तक जोड़ते हैं। दोनो सडक मार्गों से होकर हर दिन हजारोंं यात्री व मालवाहक वाहन लाखों रुपए की टोल फीस चुकाते हुए निकलते हैं।

डिवाइडर न रिफ्लेक्टर, बढ़ रहे हादसे-

हिण्डौन उपखण्ड़ मुख्यालय से होकर ही दोनो राजमार्ग निकल रहें हैं। लेकिन जिले के सबसे बड़े शहर के स्टेशन मार्ग और करौली मार्ग पर सड़क के बीच डिवाइडर नहीं होना शर्मनाक बात है। साथ ही राजमार्गों की सड़कों पर ज्यादातर जगह रिफ्लेक्टर और सफेद रेखा के नहीं होने से हादसे बढ़ रहें हैं। टोल चुकाने के बाद करौली में पांचना बांध के बरसों पुराने पुल से होकर निकलना मेगा हाईवे के संकरे होने का अहसास भी कराता है।

क्यों वसूला जाता है टोल टैक्स-

नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे को बनाने की लागत लंबी-चौड़ी होती है। इन सड़कों की लागत और मेंटिनेंस निकालने के लिए सरकार जनता से मदद लेती है, टोल टैक्स के ज़रिए। टोल टैक्स को ऐसे भी समझ सकते हैं कि टोल सड़कों से गुजरने वाली गाडिय़ों से मेंटेनेंस फीस यानी रखरखाव फीस वसूलने जैसा है। टोल टैक्स का इस्तेमाल सड़क निर्माण और रखरखाव के लिए किया जाता है। टोल टैक्स से जो फ़ायदा होता है, उसे आरएसआरडीसी द्वारा कई प्राइवेट कंपनियों और ठेकेदारों के साथ साझा किया जाता है। ये प्राइवेट कंपनियां और ठेकेदार सड़कों को बनाने और उसके रखरखाव के लिए जिम्मेदार होते हैं।

टोल टैक्स से मिलती है अतिरिक्त सुविधा-

नियमानुसार टोल मार्ग पर यात्रियों के लिए बुनयादी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। टोल रोड पर पुलिस पेट्रोलिंग व निश्चित दूरी पर अलग-अलग टीमों का गश्त के लिए मौजूद रहना होता है। जिससे कोई हादसा हो, तो पुलिस शीघ्रता से मौके पर पहुंच सके। इसी प्रकार एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड व क्रेन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। जिन सडकों पर टोल टैक्स वसूला जा रहा है, उन पर पब्लिक टॉयलेट्स, बस के रुकने की जगह, पीने के पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। साथ ही टोल प्लाजा पर पुलिस, एंबुलेंस, क्रेन आदि जानकारी चस्पा की जानी चाहिए।

क्या है टोल टैक्स-

टोल टैक्स सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कई इनडायरेक्ट टैक्स में से एक है। ये टैक्स किसी विशेष सेवा लेने के लिए देना पड़ता है। टोल टैक्स या टोल वह फीस है, जो गाड़ी चलाने वालों को अंतरराज्यीय एक्सप्रेसवे, टनल, पुलों और राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर चलने के लिए चुकाना पड़ता है। इन सड़कों को टोल रोड कहा जाता है।

इनका कहना है-

करौली जिले से होकर दो स्टेट हाईवे निकल रहे हैं। जिन पर टोल टैक्स वसूला जाता है। निविदा शर्तों पर संवेदकों को यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया जाता है। अगर फिर भी सुविधाएं नहीं दी जा रही, तो जांच करा उचित कार्रवाई की जाएगी।

-सियाराम मीणा, सहायक अभियंता, आरएसआरडीसी।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें