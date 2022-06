ढाणी मेें नहीं पेयजल सुविधा: रात में हाइ-वे पार से पानी लाते समय गई गर्भवती महिला की जान

No drinking water facility in Dhani: Pregnant woman died while fetching water from across the highway at night

15 दिन पहले जाम लगाकर की थी पानी समस्या समाधान की मांग, नहीं खत्म हुआ जल संकट

पानी के साथ सड़क पर बहा खून

करौली Published: June 13, 2022 11:32:20 am

हिण्डौनसिटी. पानी की किल्लत के चलते आखिर एक महिला और उसके पेट में पल रहे नवजात की जान चली गई। पेयजल संकट को लेकर एक पखवाड़ा पहले जिस चन्द्र नगर के लोगों ने रीते बर्तनों के साथ जाम भी लगाया था, उस क्षेत्र में पानी का संकट का समाधान नहीं हुआ।

इसी संकट के चलते पानी भरने को निकली महिला आखिर हादसे का शिकार हुई। इस हादसे में उसका पति भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसका जयपुर में उपचार चल रहा है। ये हादसा शनिवार रात करीब आठ बजे उस समय हुआ , जब महिला अपने पति के साथ एक निजी टंकी से पानी भरकर ला रही थी। रात के अंधेरे में महवा-करौली स्टेट हाईवे को पार करते समय तेज रफ्तार से निकल रही कार ने दंपति को टक्कर मार दी। इससे सोनम जाटव (28) पत्नी अमरसिंह जाटव की मृत्यु हुई जबकि पति घायल हुआ। रविवार सुबह नई मंडी थाना पुलिस ने पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया। मामले में मृतका के जेठ गोपाल जाटव ने प्राथमिकी दर्ज कराई है।स्टेट हाइवे से सटी क्यारदा खुर्द की ढाणी चन्द्रनगर में सरकार के स्तर पर पानी के कोई प्रबंध नहीं किए हुए है। पानी की किल्लत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, कि आठ माह की गर्भवती महिला को रात के आठ बजे सड़क पार करके पानी लेने जाना पड़ा। परिजनों के मुताबिक सुबह टंकी पर पानी के लिए मारामारी मची रहती है। इसलिए सोनम अपने पति अमरसिंह के साथ शनिवार रात को आठ बजे पानी भरने टंकी पर गई थी, लेकिन रास्ते में मौत बनकर आई कार और पानी की यह प्यास उसकी जिंदगी छीन ले गईं। पति के पैर में फ्रैक्चर, मृत निकला भ्रूण थाना प्रभारी गिर्राज प्रसाद ने बताया कि दुर्घटना के तत्काल बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। गंभीर रुप से घायल अमरसिंह व उसकी पत्नी सोनम को अस्पताल में लाकर भर्ती कराया। चिकित्सकों ने गंभीर हालत में होने की वजह से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जयपुर रैफर कर दिया। रास्ते में सोनम की मौत हो गई। पति अमर सिंह के पैर में फ्रैक्चर होने एवं सिर में गंभीर चोट होने पर जयपुर में उपचार चल रहा है। रात को परिजन सोनम के शव को लेकर आए, जहां रविवार सुबह पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के दौरान गर्भवती महिला से चिकित्सकों ने मृत कन्या भ्रूण को निकाला। पंचनामा के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पेयजल किल्लत से जूझ रहीं चन्द्र नगर की सैंकडों महिलाओं ने 19 मई को स्टेट हाइवे को जाम कर दिया था। इसको लेकर एसडीएम अनूप सिंह ने जलदाय अभियंताओं को कड़ी फटकार भी लगाई थी। कुछेक दिन टेंकरों से जलापूर्ति करने के बाद जलदाय अधिकारी पानी आपूर्ति के प्रति लापरवाह हो गए। जलदाय विभाग के जिम्मेदार अभियंता अगर चक्का जाम से चेत कर पेयजल समस्या समाधान किए होते, तो शायद महिला की जान नहीं जाती। दुघर्टना के बाद सड़क पर खून के साथ बहते पानी को देख लोगों में जलदाय अभियंताओं के खिलाफ गुस्सा नजर आया। 4 वर्ष पहले हुई शादी मृतका के जेठ गोपाल जाटव ने बताया कि उसके भाई अमरसिंह की शादी चार साल पहले फरीदाबाद के हरतला की रहने वाली सोनम के साथ हुई थी। अमरसिंह मेहनत मजदूरी कर के परिवार का पत्नी और स्वयं का पेट पाल रहा था। सोनम के गर्भवती होने एवं जल्दी परिवार में नए सदस्य के आगमन को लेकर घर के अन्य लोग प्रसन्न थे। लेकिन सोनम व उसके मृत कन्या भ्रूण के अंतिम संस्कार के दौरान पडोस के लोगों की आंखों से आंसू छलक पड़े। 100 किमी. रफ्तार से दौड़ रही थी कार प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सोनम व उसका पति अमरसिंह स्टेट हाइवे के दूसरी तरफ से पानी भरकर घर आने के लिए सड़क पार कर रहे थे। महवा की ओर से आई तेज रफ्तार कार ने दंपति को टक्कर मार दी। टक्कर मारने वाली कार के पीछे की दूसरी कार में सवार लोगों ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त हुई कार 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी। यह कार कई अन्य वाहनों को ओवरटेक करती हुई निकली, और दंपति को टक्कर मार दी। कार चालक तो फरार हो गया जबकि कार को को पुलिस ने जब्त कर लिया है। घनी आबादी क्षेत्र में नहीं स्पीड ब्रेकर विशेष बात यह है कि चन्द्र नगर में जिस स्थान पर दुर्घटना घटित हुई, वहां से हिण्डौन शहर तक घनी आबादी क्षेत्र शुरु हो जाता है, लेकिन आरएसआरडीसी (राजस्थान स्टेट रोड डवलपमेंट कॉर्पोरेशन) की ओर से यहां न तो स्पीड़ ब्रेकर लगाए गए हैं, और न ही दुर्घटना संभावित क्षेत्र में धीमी गति से वाहन चलाने के संकेतक बोर्ड। पढ़ना जारी रखे

