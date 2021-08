शादी न रिटायरमेंंट समारोह....ढोल बजाते एसडीएम कार्यालय में घुसे मंत्रालयिक कर्मचारी

No marriage or retirement ceremony.... Ministerial staff entered the SDM office playing drums

ढोल नंगाड़े बजा मंत्रालयिक कर्मचारियों ने लगाए नारे

-तहसील में किया प्रदर्शन, एसडीएम को दिया ज्ञापन