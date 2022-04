नहीं निकली शोभायात्रा, सेवा दिवस के रूप में मनाई महावीर जयंती

गौशाला में गायों को डाला चारा, अपना घर में प्रभुजियों को खिलाया भोजन

जैन मंदिरों में हुए पूजा विधान कार्यक्रम

करौली Published: April 14, 2022 11:48:41 pm

हिण्डौनसिटी.

जैन धर्म के 24 वे तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती गुरुवार को सेवा दिवस के रूप में मनाई गई। जैन समाज के लोगों ने दिन भर में अनेक स्थानों पर पहुंच विभिन्न सेवा कार्य किए। वही शहर के मंदिरों मेंं पूजा विधान के कार्यक्रम हुए। जिले में धारा 144 लागू होने की वजह से शहर में शोभायात्रा नहीं निकाली गई। शाम को घरों में पर दीप जलाए गए।

श्री जैन श्वेतांबर पल्लीवाल नवयुवक चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष वर्धमान जैन ने सदस्यों द्वारा अलसुबह साढ़े छह बजे गोपाल गौशाला पहुंच गायों को हरा चारा डाला व गुड व रोटी खिलाईं। बाद में मोहन नगर स्थित नवीन जैन उपाश्रय में भगवान महावीर की गुण अनुवाद सभा हुई। जिसे में भगवान महावीर के अहिंसा परमोधर्म,जीओ और जीने दो वे जीव दया के सिद्धांत पर व्याख्यान दिए गए। इस दौरान समाज के बंधुओं को अल्पाहार भी कराया गया।

दोपहर में ट्रस्ट के सदस्यों ने महवा रोड स्थित अपना घर आश्रम में आवासी प्रभूजियों को भोजन खिलाया।

शाम को हिण्डौन उपकारागृह पहुंच कर विचराधीन बंदियों को मिठाई वितरित की गई। देर शाम जैन समाज केे लोगों ने अपने घरों पर11-11 दीपक जला कर दीपमालिका सजाई । रात 8 बजे मोहन नगर जैन मंदिर में विहार सेवा ग्रुप हिंडौन सिटी की ओर से भक्ति संध्या आयोजित हुई।

सुबह से देरशाम तक चले सेवा कार्यक्रमों में वर्धमान जैन, डॉ मनोज जैन, विवेक जैन, आदित्य जैन, जितेंद्र जैन, सुनील जैन, हेमंत जैन, सौरभ जैन, मयंक जैन, देवेंद्र जैन ,पंकज जैन आदि नवयुवक चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्य मौजूद रहे। इधर महावीर जयंती पर शहर में लोगों ने परस्पर शुभकामनाएं दी।

