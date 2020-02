नलों से पानी आने का पता नहीं, मापने को बांट दिए मीटर



No trace of water from taps, distributed meters to measure.Amrit Yojana work incomplete even after the passage of the time.



एक वर्ष से कर रहे नलों से पानी आने आ इंतजार,कार्यावधि बीतने के बाद भी अमृत योजना का कार्य अधूरा