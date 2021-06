अब राजकीय चिकित्सालय में बनेगा 75 सिलेण्डर क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट

Now 75 cylinder capacity oxygen plant will be built in the government hospital

-राजकीय चिकित्सालय में 250 रोगियों को मिल सकेगी ऑक्सीजन