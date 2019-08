अब शहर में बनेगा सडक़ों का जाल, संवरेगा जलसेन बेहतर बनेगा बस स्टैण्ड

अब शहर में बनेगा सडक़ों का जाल, संवरेगा जलसेन बेहतर बनेगा बस स्टैण्ड

Now, a network of roads will be built in the city, the jalsen conversion will improve, the bus stand will be better. Focus will remain on the paths in the last one year. Interview of City Council Chairman Arvind Jain on four-year term



आखिरी एक वर्ष में रास्तों पर रहेगा फोकस

नगर परिषद सभापति अरविंद जैन के चार साल के कार्यकाल पर साक्षात्कार