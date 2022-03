अब आएगा पांचना बांध में चम्बल का पानी, पूरक बजट में पूरी हुई दशकों पुरानी मांग, मुख्यमंत्री ने विधानसभा में किया ऐलान

जिले को चम्बल-पांचना-जगर लिफ्ट परियोजना की मिली सौगात

करौली Published: March 03, 2022 11:59:20 pm

हिण्डौनसिटी. करौली जिले सीमा से सट कर बह वहीं चम्बल का पानी अब भद्रावती नदी के जरिए पांचना और जगर बांध में आएगा। करौली जिले की दशकों से प्रतीक्षित यह मांग अब अमल होने के सोपान चढऩे लगी है। गुरुवार को राज्य विधानसभा में पेश हुए पूरक बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चम्बल-पांचना-जगर लिफ्ट परियोजना को हाथ में लेने (स्वीकृति) की घोषणा कर परियोजना को नए पंख दे दिए हैं। यदि कार्य प्रगति ठीक रही तो एक से डेढ़ वर्ष में चम्बल का पानी पांचना बांध में दस्तक दे देगा। मुख्य बजट में इंतजार के बाद पूरक बजट में मिली सौगात से जिले के आमजन और किसान मे उत्साह का माहौल है।

केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण तथा जल संसाधन मंत्रालयों में आक्षेपों से करीब दो दशक से लंबित पड़ी चम्बल पांचना-जगर लिफ्ट परियोजना को श्रीमहावीरजी क्षेत्र के गांव दानालपुर निवासी ताराचंद मीणा के भागीरथी प्रयासों से संबल मिला है। जयपुर में भारतीय ऑडिट एवं लेखा विभाग के वरिष्ठ मण्डल अधिकारी पद पर कार्यरत तारा चंद मीणा ने केंद्र सरकार के आक्षेपों से लंबित हुई छह परियोजनाओं का अध्ययन किया।

साथ ही जलसंसाधन विभाग के अभियंताओं से चर्चा कर 15 माह की मेहनत से 200 पेज की चम्बल-भद्रावती-पांचना-अगिर्री-जगर बांध की अध्ययन रिपोर्ट को डीपीआर की भांति तैयार किया। इस संबंध में राजस्थान पत्रिका ने 30 जनवरी को ' चम्बल का पानी पांचना में लाने की कवायद' शीर्षक से प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया।

समाचार प्रकाशित होने के साथ ताराचंद मीणा द्वारा तैयार की परियोजना रिपोर्ट को लेकर करौली सहित सवाई माधोपुर व भरतपुर जिले के विधायक भी चम्बल के पानी के लिए एक जुट हो गए। हिण्डौन विधायक भरोसीलाल जाटव, करौली विधायक लाखनसिंह, टोडाभीम विधायक पीआर मीणा व गंगापुरसिटी विधायक रामकेश मीणा के अलावा केबिनेट मंत्री भजनलाल व राज्यमंत्री सुभाष गर्ग ने बजट पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात कर प्रोजेक्ट रिपोर्ट सौंप परियोजना की स्वीकृति की घोषणा करने की मांग की।

इसको लेकर 17 फरवरी को ' मांग को मिला बल, बजट स्वीकृति के लिए सीएम को सौपी डीपीआर' शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया। सूत्रों के अनुसार बजट में नहीं होने पर फिर से प्रयास शुरू किए गए। इस पर मुख्यमंत्री ने पूरक बजट में शामिल कर चम्बल-पांचना-जगर लिफ्ट परियोजना को हाथ में लेने की घोषणा का करौली जिले सहित पांचना नहर व गंभीर नदी क्षेत्र को सौगात दे दी।

क्या है परियोजना

वरिष्ठ मण्डल अधिकारी ताराचंद मीणा ने बताया कि इस परियोजना में से पानी नीदड़ बांध होते हुए पांचना से 18 किलोमीटर दूर भद्रावती नदी में डाला जाएगा। पांचना बांध से गुड़ला लिफ्ट परियोजना से आगिर्री बांध व हिण्डौन के जगर बांध पानी पहुंचाया जाएगा। साथ ही पांचना बांध से नहरों से गंगापुरसिटी, टोडाभीम क्षेत्र व गंभीर नदी के जरिए 288 किलोमीटर तक जल प्रवाह किए जाने की परियोजना तैयार की है। इससे नदी के दोनों तरफ 10-10 किलोमीटर क्षेत्र के गांव सिंचित हो सकेंंगे। यह ईआरसीपी परियोजना के सिंचित क्षेत्र का 18-20 प्रतिशत है। परियोजना पर ईआरसीपी की तुलना में 0.4 प्रतिशत खर्च आएगा।



अब आगे क्या-

मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद जल संसाधन विभाग द्वारा विभागीय स्तर पर चम्बल-पांचना-जगर लिफ्ट परियोजना की डीपीआर तैयार की जाएगी। इसमें करीब 4 माह का समय लगने सकता है। बाद में केंद्र सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। बाद में टेण्डर प्रक्रिया जारी होने पर परियोजना का कार्य शुरू हो सकेगा। परियोजना का स्टेडी ड्राफ्ट तैयार करने वाले ताराचंद मीणा ने बताया कि यदि कार्य की गति ठीक रही तो एक वर्ष में परियोजना को पूरा किया जा सकता है।

इनका कहना है- चम्बल का पानी पांचना बांध में लाने की परियोजना करौली जिले के साथ गंभीर नदी के जरिए भरतपुर व नहरी क्षेत्र के गंगापुरसिटी के लिए वरदान साबित होगी। इससे एक नहीं कई जिले सरसब्ज होंगे। क्षेत्र के विधायकों का सामूहिक प्रयास से मुख्यमंत्री ने घोषणा कर बड़ी सौगात दी है।

रामकेश मीणा, विधायक, गंगापुरसिटी

