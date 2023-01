अब पीलिया ने दी दस्तक, संक्रमण की जद में बच्चे

करौलीPublished: Jan 13, 2023 12:33:45 pm Submitted by: Anil dattatrey

Now jaundice knocks, children in danger of infection

एक सप्ताह में सैकड़ों पहुंचे अस्पताल, 25 से अधिक हुए भर्ती

हिण्डौनसिटी.उल्टी दस्त के प्रकोप थमने एक माह बाद ही शहर की पुरानी आबादी क्षेत्र में पीलिया ने दस्तक देदी है। गर्मी व बारिश में होने वाले पीलिया रोग के एकाएक रोगी सामने आने लगे हैं। खासतौर पर पीलिया के संक्रमण की जद में बच्चे आ रहे हैं। एक सप्ताह सौ से अधिक बीमार चिकित्सालय पहुंचे हैं। वहीं 25 से अधिक भर्ती किए गए। गुरुवार को शिशु वार्ड आधा दर्जन बच्चे उपचारधीन रहे। प्रारंभिक तौर पर चिकित्सक इसे हैपेटाइटिस-ए के वायरस का संक्रमण बता रहे है।

दिसम्बर माह में दूषित जलापूर्ति से प्रभावित रहे मोहल्लों में बच्चों में पीलिया होने से परिजन चिंतित हो गए हैं। चिकित्सालय कर मातृ-शिशु इकाई की आउटडोर में प्रतिदिन 15-20 रोगी पीलिया के आ रहे हैं। संक्रमण ज्यादा होने पर पेट दर्द, उल्टी, बुखार आदि के चलते बच्चों के भर्ती करना पड़ रहा है। अधिकांश रोगी पीलूवाली, मस्जिद, खटीक पाड़ा, शाहगंज , बड़ी बाखर, कोर्ट पाड़ा बर पाड़ा क्षेत्र के हैं। चिकित्सालय सूत्रों के अनुसार के छह जनवरी से पीलिया पीडित बच्चों कीे आवक हो रही है। बु़धवार को 6 बच्चे व गुरुवार को 3 बच्चे भर्ती किए गए। साथ ही चिकित्सकों ने आधा दर्जन बच्चों की स्वस्थ होने पर छुट्टी भी की। चिकित्सकों के अनुसार आमतौर पर सर्दियों में एक क्षेत्र विशेष से पीलिया के रोगी सामने आना चौकाने वाला है। यह वायरल हैपेटाइटिस है। जिसका संक्रमण खाद्य व पेय पदार्थों के जरिए एक दूसरे में फैलता है।



दूषित पानी और खाने से पीलिया फैलने की आशंका-

राजकीय जिला चिकित्सालय के शिशु रोग विश्ेाषज्ञ डॉ. रामावतार बंसल व शुभम बंसल ने बताया कि पीलिया संक्रमणजन्य रोग है। आम तौर पर दूषित पानी, गंदे हाथों से भोजन करने दूषित जंक फूड के सेवन इसका संक्रमण हो सकता है। हाइजीन के प्रति अनदेखी के चलते ज्यादातर बच्चे पीडि़त हो रहे हैं।