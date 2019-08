अब कोई नहीं डकार पाएगा प्रधानमंत्री के घर की राशि

Now no one will be able to belittle the amount of Prime Minister home.Government changed the rules for giving installment, first small amount will be received

Prime Minister Housing Scheme

सरकार ने बदले किश्त देने के नियम, पहले मिलेगी छोटी रकम

प्रधानमंत्री आवास योजना