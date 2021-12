अब अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में जीत के लिए तैयारी करें खिलाड़ी

Now players should prepare for victory in inter university competition

पुरुष वर्ग में सवाईमाधोपुर व महिला वर्ग में कोटा विजेता

अंतर महाविद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन

करौली Updated: November 30, 2021 11:10:04 pm

हिण्डौनसिटी. कोटा विश्वविद्यालय की अंतर महाविद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता विजेता कोटा की छात्रा टीम को ट्रॉफी देते अतिथि।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें