अब राजस्थान के बेरोजगार करेंगे दिल्ली कूच: राज्य सरकार ने मांगें नहीं मानी तो कांग्रेस आलाकमान को खुद बताएंगे समस्या



Now Rajasthan's unemployed will travel to Delhi: If the state government does not accept the demands, then the Congress will tell the high command the problem itself

जल्द पूरी हों लंबित भर्तियां, बेरोजगारों को मिले नौकरी,युवा संवाद कार्यक्रम में बोले बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष उपेन यादव