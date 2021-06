शहर के विकास की गाडी में अब सुझावों का डबल पॉवर इंजन, 60 सदस्यीय नगर परिषद बोर्ड के कुनबे में आए 8 मनोनीत पार्षद

Now the double power engine of suggestions in the vehicle of development of the city, 8 nominated councilors came in the family of 60 member city council board

नगर परिषद हॉल में एसडीएम ने दिलाई मनोनीत पार्षदों को शपथ