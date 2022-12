राजस्थान के इस रेलवे स्टेशन पर अब 'तीसरी आंख' रखेगी निगरानी

करौलीPublished: Dec 19, 2022 10:34:49 pm Submitted by: Anil dattatrey

Now 'third eye' will keep watch on this railway station of Rajasthan

हिण्डौनसिटी रेलवे स्टेशन पर सीसी टीवी कैमरे लगाने का कार्य शुरू

राजस्थान के इस रेलवे स्टेशन पर अब 'तीसरी आंख' रखेगी निगरानी

हिण्डौनसिटी. रेलवे स्टेशन पर तीसरी आंख यात्रियों व सामान की निगरानी करेगी। प्लेटफार्म सहित रेलवे स्टेशन के सर्कूलेटिंग एरिया मेें सीसी टीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए बेंगलुरू की कम्पनी ने सर्वे कर रेलवे स्टेशन कैमरे लगाने का प्रारंभिक काम शुरू कर दिया है। रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरों से लैस होने से यात्रियों की जेब तराशी व सामान चोरी की घटनाओं की रोकथाम हो सकेगी। कार्य की गति ठीक रही तो आगामी दस दिन में रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बंदोबस्त में आरपीएफ के साथ तीसरी नजर की निगरानी भी शुरू हो जाएगी

कोटा मंडल के बी-श्रेणी के हिण्डौन रेलवे स्टेशन निर्भया सुरक्षा फण्ड से सीसी टीवी कैमरे लगाए जाएंगे। बेंगलुरू की कम्पनी के कोरफोर इंजीनियर्स ने आरपीएफ के साथ रेलवे स्टेशन का सर्वे कर 17 स्थानों को कैमरों से निगरानी के लिए चिह्नित किया है। जहां उपयोगिता के अनुरूप अलग-अलग प्रकार के कैमरे लगाए जाएंगे। ताकि प्लेटफार्म सहित यात्रियों की आवाजाही वालेे प्रत्येक स्थान पर सघन निगरानी रखी जा सके। रेलवे स्टेशन पर केबिल, कैमरे अन्य उपकरण पहुंचे पर कम्पनी की तकनीशियन टीम चिह्नित स्थानों पर केबलिंग (केबिल बिछाने) करने सहित अन्य प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिए हैं। कम्पनी के मैनजर अनूप पाण्डेय ने बताया कि उपकरणों के स्टॉलेशन सहित 10-15 दिन में कैमरे लगाने का कार्य पूरा हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि कोटा मण्डल में पांच रेलवे स्टेशनों पर सीसी टीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। बूंदी, रामगंजमंडी, भवानीमंडी के बाद अब हिण्डौन व गंगापुरसिटी में सीसीटीवी कैमरे लगाए ला रहे हैं।