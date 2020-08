अब आपका नेता कौन?, तो यह बोले पूर्वमंत्री रमेश मीणा

Now who is your leader ?, then former minister Ramesh Meena said

पूर्व काबीना मंत्री मीणा ने कहा कि आलाकमान से मिला आश्वासन, विकास के साथ मिलेगा सम्मान, एक माह तक चली सियासी उठापटक के बाद गृह जिला करौली लौटे पूर्व मंत्री रमेश मीना का जगह-जगह स्वागत हुुआ। उन्होंने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया।