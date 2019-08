हिण्डौन में एनएसयूआई का दबदबा, अध्यक्ष सहित तीन पदों पर जीते प्रत्याशी

NSUI dominates Hindaun, candidates won three positions including president.Chetram Meena of NSUI becomes president, The post of general secretary in the bag of ABVP

एनएसयूआई के चेतराम मीणा बने अध्यक्ष, एबीवीपी की झोली में महासचिव का पद