चुनाव से एनवक्त पहले एनएसयूआई ने करौली में उतारे प्रत्याशी

करौली. छात्रसंघ चुनाव के मतदान से तीन दिन पहले एनएसयूआई को महाविद्यालयों में प्रत्याशियों का पैनल उतारने की (NSUI fielded candidates in Karauli before the election) सुध आई है। जिससे पीजी के बाद कन्या महाविद्यालय में शनिवार को प्रत्याशी घोषित किए गए।