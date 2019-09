तालमेल के अभाव में पोषण अभियान फ्लॉप,प्रदेश में करौली की 31वीं रैंक

करौली. केन्द्र सरकार की ओर से शुरू किया गया पोषण अभियान करौली जिले में अधिकारियों के तालमेल के अभाव में (Nutrition campaign flop due to lack of coordination, Karauli ranks 31st in the state) फ्लॉप होता नजर आ रहा है। इसका ही नमूना है कि जिले को अभियान में ३१वीं रेंक हासिल हुई है। इस स्थिति खमियाजा कुपोषित बालक-बलिकाओं का उठाना पड़ रहा है।