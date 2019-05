हे भगवान! राजस्थान के इस गांव में पड़ोसी ने किया 9 माह की मासूम से रेप

Oh God! Neighbors raped 9 months in neighboring village of Rajasthan.Kidnapped by the grandmother's lap in the jatngala village of Sauroth police station area.Childcare Treatment at Hindon Hospital

सूरौठ थाना क्षेत्र के जटनंगला गांव में दादी की गोद से किशोर ले गया खिलाने

-हिण्डौन अस्पताल में बच्ची का चल रहा उपचार