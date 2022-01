हे राम! ड्राई-डे पर खुलेआम हुई शराब बिक्री: शहर में सेल्समैन गिरफ्तार, गांव में ठेकेदार पर केस दर्ज

Oh Ram! Liquor sale openly on dry day: Salesman arrested in city, case filed against contractor in village

तहसील मोड़ ठेका से सेल्समैन गिरफ्तार, गांव जगर में ठेकेदार पर केस दर्ज

नई मंडी पुलिस व आबकारी विभाग की कार्रवाई

करौली Published: January 31, 2022 11:02:16 pm

हिण्डौनसिटी. राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर घोषित ड्राई-डे पर धडल्ले से शराब की बिक्री हुई। आबकारी विभाग और पुलिस अधिकारियों की नाक के नीचे दिनभर ठेकेदारों ने नियमों को ठेंगा दिखाया,लेकिन लोगों की शिकायतों के बाद शाम को एक-दो केस बनाकर खानापूर्ति कर ली।

हिण्डौनसिटी. नई मंडी थाना पुलिस की गिरफ्त में अवैध शराब बेचने का आरोपी।



आबकारी विभाग के निरीक्षक जितेन्द्र कुमार ने सूरौठ थाना क्षेत्र के जगर गांव में खुले हुए शराब के ठेके पर दबिश दी। जहां धडल्ले से शराब की बिक्री होना पाए जाने पर संवेदक पप्पूराम पर केस दर्ज किया। इसके अलावा नई मंडी थाना प्रभारी गिर्राज प्रसाद ने तहसील मोड़ के पास स्थित शराब की दुकान के पीछे दबिश देकर सेल्समैन पटोंदा निवासी राजेन्द्र जाट को गिरफ्तार किया। जिसके पास से देशी शराब के 144 पव्वे जब्त किए गए।



यह पहला अवसर नहीं है, इससे पहले भी राजस्थान सरकार की ओर से घोषित ड्राई डे पर शहर में ठेकों में बिक्री जोरों पर होती है। ड्राई-डे पर शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध होने के बाद भी हुई खुलेआम बिक्री ने आबकारी विभाग व पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा दिए हैं।

अधिकारियों के संज्ञान में रहता सबकुछ-

सूत्रों की माने तो आबकारी विभाग व पुलिस की मिलीभगत से शराब के ठेकेदारों द्वारा बेखौफ तरीके से शराब बिक्री कराई जाती है। के अधिकारियों के संज्ञान में भी यह रहता है। लेकिन समय पर पहुंचने वाले चढ़ावे के चलते सबकुछ होते हुए भी कुछ भी दिखाई नहीं देता है। लोगों की मानें तो क्षेत्र में आबकारी विभाग का रसूख तो बिल्कुल खत्म हो चुका है।

जाली-झरोखे और हाफ शटर में चला खेल-

ड्राई-डे की औपचारिकता के लिहाज से शराब के ठेके बंद रहे, लेकिन बंद ठेकों के जाली झरोखों और हाफ शटर के नीचे से शराब की बिक्री का सिलसिला सुबह से रात तक जारी रहा। हैरानी की बात तो यह है कि शहर में पुलिस थानों महज कुछ ही दूरी पर भी खुले ठेकों में भी शराब की बिक्री का खेल धड़ल्ले से चल रहा था।

