वृद्धाश्रम खुलेगा, नेकी की दीवार शुरू होगी

करौली. स्थानीय राधा मदनमोहन नि:शुल्क भोजन शाला समिति की रविवार को यहां आयोजित बैठक में (Old age home will open, the wall of righteousness will start) वृद्धाश्रम खोलन व नेकी की दीवार स्थापित करने का निर्णय किया। इस दौरान भोजनशाला का विस्तार कर अधिक संख्या में असहायों को जोडऩे के मुद्दे पर चर्चा की गई।