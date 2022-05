बूढ़े पिता को दो बेटों ने बेसहारा छोड़ा, एसडीएम ने गुजारा भत्ता के दिए आदेश

Old father was left destitute by two sons, SDM ordered for alimony

- अब बेटे प्रतिमाह देंगे तीन-तीन हजार रुपए

करौली Published: May 26, 2022 11:24:01 am

हिण्डौनसिटी. जवानी के दिनों में जिन बेटों को बुढ़ापे की लाठी मानकर चल रहा था, उम्र ढलने पर उन्होंने अपने बूढ़े पिता को बेसहारा छोड़ दिया। दो सगे बेटों के द्वारा दुत्कारे जाने से दर-दर भटकने को मजबूर वृद्ध को उपखण्ड मजिस्ट्रेट अनूप सिंह ने बुधवार को न्याय प्रदान किया। एसडीएम ने दोनों बेटों को तीन-तीन हजार रुपए प्रतिमाह के हिसाब से गुजारा भत्ता देने के आदेश जारी करते हुए पुलिस को आदेश की पालना कराने के लिए पाबंद किया है।

एसडीएम अनूप सिंह ने बताया कि अग्रसेन कॉलेज के समीप के निवासी 62 वर्षीय रमेशचंद गोयल ने स्वयं मकान व दुकान तैयार की। इसके बाद उसके दो बेटों अंकुश उर्फ दीपू और सोनू ने बूढ़े पिता को बेसहारा छोड़ दिया। एसडीएम ने बताया कि पीडित का बड़ा पुत्र सोनू अपने परिवार के साथ गंगापुर सिटी में रहता है, जबकि अंकुश उर्फ दीपू अविवाहित है, जो अग्रसेन विहार स्थित अपने पैतृक मकान में रहता है। दोनो पुत्रों के बेसहारा छोडने के बाद वह असहाय और बेरोजगार होकर दर-दर भटकने लगा। एसडीएम ने बताया कि 7 मार्च को पीडित रमेशचंद ने उनकी कोर्ट में भरण पोषण का दावा पेश किया था। सुनवाई के बाद बुधवार को एसडीएम ने आदेश जारी कर दोनों पुत्रों को प्रतिमाह की तीन-तीन हजार रुपए यानि कुल छह हजार रुपए के गुजारा भत्ते की राशिपिता रमेशचंद के बताए बैंक खाते में डालने के आदेश जारी किए। इसके अलावा सद् व्यवहार व नेक चलनी की मॉनीटरिंग के लिए नई मंडी थाना प्रभारी व गंगापुरसिटी थानाप्रभारी को भी आदेशित किया गया है। पढ़ना जारी रखे

