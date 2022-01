जयपुर में कोरोना से हुई वृद्ध की मौत, हिण्डौन में मेडिकल टीम ने 31 जनों के लिए नमूने

Old man dies of corona in Jaipur, medical team samples for 31 people in Hindaun





गांव लहचौड़ा में 12 व हिण्डौन में 19 जनों के लिए कोविड जांच सेम्पल



-जांच के लिए करौली प्रयोगशाला में भेजे सेम्पल

करौली Published: January 09, 2022 12:26:42 am

हिण्डौनसिटी.. जयपुर के एक निजी अस्पताल में कोरोना संक्रमण से वृद्ध की मृत्यु के दो दिन बाद शनिवार को मेडिकल टीम ने 31 जनों के कोविड जांच सेम्पल लिए हैं। मेडिकल टीम ने गांव लहचौड़ा व वर्धमान नगर में रह रहे परिजनों को होम आइसोलेशन भी किया है।

बीसीएमओ व कोविड प्रभारी डॉ दीपक चौधरी ने बताया कि जयपुर में अपने पुत्र के यहा रहे लहचौड़ा गांव निवासी 89 वर्षीय वृद्ध की 2 जनवरी को सांस संबंधी तकलीफ हुई थी। पूर्व से ब्लड प्रेशर व डायबिटीज पीडित होने के वजह से उन्हें निजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। चिकित्सालय में भर्ती के दौरान कोरोना की रेपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। आईसीयू में उपचार के दौरान 4 जनवरी को आरटी-पीसीआर जांच की गई। रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर कोविड आईसीयू में उपचार किया गया। उपचार के दौरान 6 जनवरी को मृत्यु होने पर शव लेकर लौटे परिजनों ने गांव में अंत्येष्टि कर दी। जयपुर के चिकित्सालय से शुक्रवार दोपहर सीएमएचओ कार्यालय को मृतक केे कोविड संक्रमित होने की सूचना मिली। सीएमएचओ के डॉ. दिनेश मीणा के निर्देश पर बीसीएमओ ने लहचोड़ा में महू इब्राहिमपुर से टीम भेज कर 12 जनों व हिण्डौन में शहरी पीएचसी वर्धमान नगर की टीम से 19 जनों के आरटीपीसीआर जांच के लिए नमूने संकलित कराए। इन सभी नमूनों को जांच के लिए जिला मुख्यालय करौली की प्रयोगशाला भेजा गया है।

......इधर ट्रेन के सफर में तीन संक्रमित-

हिण्डौनसिटी. कोरोना संक्रमण के केस मिलने के साथ ही दूसरे राज्यों में संक्रमित हुए स्थानीय वाशिंदे भी लौट रहे हैं। तेलंगाना में कोविड संक्रमित मिले सूरौठ क्षेत्र के तीन श्रमिक घर वापसी के लिए ट्रेन में सफर कर रहे हैं। तेलंगाना सरकार को स्वास्थ्य विभाग से मिली सूचना के बाद स्थानीय चिकित्सा महकमा भी चौकस हो गया है। युवकों के रविवार को दोपहर तक घर पहुंचने की उम्मीद है।



बीसीएमओ डॉ. दीपक चौधरी ने बताया कि सूरौठ कस्बे के तीन युवकों ने 8 जनवरी को तबीयत नासाज होने पर चिकित्सालय में कोविड जांच कराई थी। तीनों के उसी दिन संक्रमित होने की पुष्टि हो गई। बीमार होने तीनों युवक सूरौठ आने के लिए रवाना हो गए। इस पर तेलंगाना के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने संक्रमित युवकों के राज्य आने के सूचना से अवगत कराया है। सूचना के आधार पर स्वास्थ्य विभाग के स्थानीय अधिकारी भी चौकस हो गए हैं।

