OMG!! चार साल की 'गुडिया' से दरिंदगी, दुष्कर्म के बाद आरओबी के नीचे पटका, जयपुर रेफर

हिण्डौन में हैवानियत की हद पार...एसपी ने देखा मौका, पुलिस और एफएसएल टीम ने जुटाए साक्ष्य

करौली Published: May 28, 2022 11:11:38 pm

हिण्डौनसिटी. शहर के नई मण्डी थाना क्षेत्र में शनिवार को हैवानियत की हद पार करने का मामला सामने आया है। दरिदें ने महवा रोड़ स्थित डेरे पर रात को परिजनों के साथ सो रही चार साल की 'गुडिया' को अगवा किया, और दुष्कर्म के बाद रेलवे ओवर ब्रिज के नीचे पटक कर फरार हो गया।

अलसुबह करीब छह बजे बालिका लहुलुहाल हालत में आरओबी के नीचे मिली। परिजनों ने बेसुध बालिका को राजकीय जिला अस्पताल में भर्ती कराया। स्रप्रभात ही दरिंदगी की सूचना मिलने पर पुलिस-प्रशासन में हडकंप मच गया। जिला पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह इंदौलिया, एसडीएम अनूप सिंह, डीएसपी किशोरी लाल के साथ कई थानों की पुलिस अस्पताल पहुंच गई। जहां मेडीकल बोर्ड की टीम से चिकित्सकीय परीक्षण कराने के बाद बालिका को जयपुर रेफर कर दिया। दरिंदगी की शिकार हुई 'गुडिय़ा' की हालत स्थिर बताई बताई जा रही है।

पुलिस के अनुसार महवा रोड पर ओवर ब्रिज के समीप घुमंतू जाति के लोग डेरा डाले हैं। शुक्रवार रात बालिका परिजनों के साथ सो रही थी। इस दौरान अज्ञात बदमाश बालिका को परिजनों के बीच से उठा ले गया। रात करीब डेढ़ बजे आंख खुलने पर माता-पिता ने बालिका को अपने बीच न पाकर आस-पास तलाश की लेकिन पता नहीं चल सका। शनिवार सुबह करीब 6 बजे पास में दूसरे डेरे की महिला को बालिका ओवर ब्रिज के नीचे पिलर के सहारे पड़ी मिली। महिला ने उसे परिजनों को लाकर दिया। लहुलुहान हालत में बालिका को लेकर परिजन चिकित्सालय पहुंच और पुलिस को घटना की सूचना दी। मामले की सूचना मिलते ही डीएसपी किशोरी लाल, नई मण्डी थाना प्रभारी गिर्राज प्रसाद, कोतवाली थाना प्रभारी वीरसिंह व सदर थाना प्रभारी कृपालसिंह व जिला पुलिस की स्पेशल टीम (डीएसटी) प्रभारी यदुवीर सिंह मय जाप्ता पहले चिकित्सालय और फिर मौके पर पहुंचे। कुछ देर बाद पुलिस अधीक्षक शैलेेद्रसिंह इंदौलिया, एडिशनल एसपी कृष्णकांत व हिण्डौन एसडीएम अनूपसिंह भी चिकित्सालय पहुंच गए। उन्होंने बालिका की स्थिति की जानकारी लेने के साथ परिजनों से मामले में पूछताछ की। एसपी ने अन्य पुलिस अधिकारियों और एफएसल टीम के साथ मौके पर पहुंच कर तहकीकात की। एवं विभिन्न पहलुओं के आधार पर जांच-पडताल कर साक्ष्य जुटाए। पीडिता के शरीर पर दरिंदगी के निशान-

चिकित्सकों के अनुसार अज्ञात दरिंदे की हैवानियत से बालिका का शरीर कई जगह से जख्मी हुआ है। बालिका के विभिन्न अंगो पर चोट, खरोंच के निशान मिले हैं। परिजनों द्वारा चिकित्सालय लाने पर उपचार शुरू कर स्थिति को संभाल लिया गया। पुलिस कार्रवाई व मेडिकल मुआयना के बाद बालिका को जयपुर के जेकेलोन अस्पताल रैफर कर दिया गया।

परिजनों का आरोप- रात में गए थाने, पुलिस बोली सुबह आना!

दरिंदगी का शिकार हुई पीडिता के चाचा व अन्य पडौसियों ने बताया कि जैसे ही बालिका के गायब होने का पता चला, तो उसके माता-पिता, चाचा व अन्य पडौस के डेरों में रहने वाले करीब एक दर्जन महिला-पुरुषों ने तलाश शुरु कर दी। रीको, रेल्वे स्टेशन के अलावा चौपड़ सर्किल से लेकर महवा रोड़ पर 220 केवी जीएसएस तक ढूंढा गया। लेकिन जब कहीं भी अता-पता नहीं चला, तो वे करीब दो-ढाई बजे नई मंडी थाने पहुंचे। जहां मौजूद पुलिसकर्मियों को उन्होंने पूरा मामला बताया, लेकिन पुलिसकर्मियों ने यह कहकर मामला टाल दिया, कि रात में तुम ढूंढ लो, नहीं मिले तो सुबह आ जाना। बालिका के मिलने के बाद परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया, तब कहीं जाकर पुलिस करीब सात बजे वहां पहुंची। अगर, पुलिस समय पर एक्शन लेती, तो शायद बर्बरता की यह कहानी नहीं बनती। पुलिस की इस असंवेदनशीलता पर डीएसपी किशोरी लाल का कहना है कि रात को पीडिता के परिजन थाने गए थे, लेकिन उनसे ऐसा नहीं कहा कि सुबह आना। डीएसपी के अनुसार पुलिस ने परिजनों से कहा था कि आप भी ढूंढिए, हम भी तलाश करते हैं। माता-पिता कबाड़ बीनकर पाल रहे परिवार

पीडिता का परिवार मूलत: गंगापुर सिटी की एक कच्ची बस्ती का रहने वाला है, लेकिन पिछले करीब एक साल से यहां महवा रोड़ पर डेरा डालकर रहता है। पीडिता के माता-पिता कबाड़ बीनकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। चार बहनों में तीसरे नंबर की पीडित बालिका अपने माता-पिता की लाड़ली बताई जा रही है। रात को वह अपने पिता के पास ठेला गाडी में सो रही थी, इसी दौरान दरिंदा आया और उसे दबोच कर ले गया। एसआईटी गठित, डीएसटी अलग से करेगी जांच-

एसपी शैलेन्द्र सिंह इंदौलिया ने महिला प्रकोष्ठ के प्रभारी किशोर सिंह बुटोलिया के नेतृत्व में 15 सदस्यीय एसआईटी (स्पेशल इन्वेस्टिीगेशन टीम)गठित की है। जिसमें हिण्डौन डीएसपी किशोरी लाल, कोतवाली थाना प्रभारी वीरसिंह गुर्जर, नई मंडी थाना प्रभारी गिर्राज प्रसाद, सदर थानाप्रभारी कृपाल सिंह, श्रीमहावीरजी थानाप्रभारी अबजीत कुमार को शामिल किया है। इसके अलावा जिला स्पेशल टीम (डीएसटी) के प्रभारी यदुवीर सिंह के नेतृत्व में उनकी टीम को अलग से जांच के लिए लगाया है। पुलिस हिरासत में तीन संदिग्ध-

मामले को लेकर शहर में जनाक्रोश देखा जा रहा है, लोग में सोशल मीडिया पर पुलिस के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहें हैं। ऐसे में दरिंदगी के आरोपी को दबोचना पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। पुलिस ने कुछ स्थानों से सीसीटीवी फुटेज भी जुटाई है। इसके आधार पर तीन संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। जिनसे पूछताछ भी की जा रही है। पढ़ना जारी रखे

