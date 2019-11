OMG गुमशुदा पिता का घर से 100 किलोमीटर दूर मिला शव

OMG Missing father's body found 100 km from home.Died two days ago in Musafirkhana of Hindaun railway station.Hindoncity had come to sit in the train after wandering from Sawaimadhopur. Identification of deceased, post-mortem conducted by medical board

हिण्डौन रेलवे स्टेशन के मुसाफिरखाने में दो दिन पहले हुई मृत्यु.सवाईमाधोपुर से भटक कर ट्रेन बैठ हिण्डौनसिटी आ गया था वृद्ध. मृतक की हुई शिनाख्त, मेडिकल बोर्ड से कराया पोस्टमार्टम