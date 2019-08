ओएमजी! सोती युवती को सांप ने काटा, फिर गले से लिपट गया सांप

OMG! The snake bites the sleeping young girl, then the snake is wrapped around her neck. Mother played for life for daughter, snake thrown on hand. Families roam all day with dead bodies in a round of haad phoonk.

-बेटी के लिए जान पर खेल गई मां,हाथ पकड़ पर फेंक दिया सांप, झाडफूंक के चक्कर में शव लेकर दिन भर घूमे परिजन