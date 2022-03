महिला की मौत पर शव को एम्बुलेंस में रख परिजनों ने किया स्टेट हाइवे जाम

On the death of the woman, the relatives jammed the state highway by keeping the body in an ambulance

-नर्सिंग होम में ऑपरेशन के दौरान लापरवाही का आरोप

करौली Published: March 15, 2022 11:32:32 pm

हिण्डौनसिटी. शहर के एक निजी नर्सिंग होम में ऑपरेशन के बाद तबियत बिगडऩे पर रैफर की गई महिला की मंगलवार को जयपुर में मौत हो गई। शव लेकर वापस लौटे परिजनों ने शव के साथ महवा रोड बायपास तिराहे पर जाम लगा दिया। जिससे करीब 30 मिनट तक स्टेट हाइवे जाम हो गया। सूचना पर पहुंची कोतवाली, नई मण्डी व सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। तथा लोगों से समझाइश कर जाम खुलवाया। देर शाम जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में डीएसपी किशोरी लाल की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया।

पुलिस के अनुसार मृतका मंंडावरा ग्राम पंचायत की ढाणी गोपीपुर की निवासी रजिया (23)पत्नी नसरूद्दीन है। परिजनों ने करीब एक पखवाडा पहले चार माह की गर्भवती रजिया को डीएनसी (गर्भपात)के लिए शहर में निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। करीब एक सप्ताह भर्ती रखने के बाद उसे छुट्टी दे दी गई। लेकिन घर पर फिर से तबियत बिगडऩे पर उसे नर्सिंग होम में भर्ती कराया।

यहां से 13 मार्च को उसे जयपुर रैफर कर दिया। जहां उपचार के दौरान मंगलवार सुबह रजिया की मृत्यु हो गई। जयपुर से लौटे परिजनोंं ने नर्सिंग होम में चिकित्सकों की लापरवाही से तबियत बिगडऩे का आरोप लगा शव को एम्बुलेंस में रखकर महवा रोड़ बाइपास तिराहे पर जाम लगा दिया।

सूचना पर नई मंडी थानाप्रभारी गिर्राज प्रसाद, सदर थाना प्रभारी कृपाल सिंह तीन थानों की पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। तथा समझाइश कर जाम खुलवाया। मामले में मृतका के पति नसरूद्दीन की ओर से कोतवाली थाने पर मर्ग रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

