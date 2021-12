चुनाव नामांकन के अंतिम दिन पर्चा भरने लगा अभ्यर्थियों का तांता

On the last day of nomination, the influx of candidates started filling the form

हिण्डौन पंचायत समिति चुनाव चार दिन में आए 321 नामांकन

करौली Published: December 02, 2021 11:43:00 pm

हिण्डौनसिटी. तहसील कार्यालय में नामांकन दाखिल करने के प्रवेश की अंतिम समय सीमा की सूचना के लिए मुख्य द्वार पर डिजीटल घड़ी बांधते तहसीलदार।,हिण्डौनसिटी. तहसील कार्यालय में नामांकन दाखिल करने के लिए दौड़ती महिला अभ्यर्थी, जिसे निराश लौटना पड़ा।,हिण्डौनसिटी. तहसील कार्यालय के बाहर सड़क पर लगी समर्थकों की भीड़।,हिण्डौनसिटी. तहसील कार्यालय में नामांकन दाखिल करने के लिए लगी अभ्यर्थियों की कतार में बने धक्का-मुक्की के हालात।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें