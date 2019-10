दिन दहाड़े पेंशनर्स से सवा लाख रुपए की लूट,दस मिनट में हुई लूट की वारदात

करौली. स्थानीय कोतवाली थाने से मात्र आधा किलोमीटर दूर चौधरी पाड़ा बाजार से दिन दहाड़े दस मिनट में (One and a quarter lakh rupees looted from pensioners) एक पेंशनर्स के सवा लाख रुपए लूटकर बदमाश भाग गया। लूट की वारदात बुधवार को मतस्य विभाग के सेवानिवृत्त कर्मचारी बाबू खा के साथ हुई।