कांग्रेस का एक व भाजपा के दो आवेदन रद्द, तीसरे ने टिकट लेकर भी नहीं भरा नामांकन

One application of Congress and two applications of BJP canceled, third did not file nomination even with ticket

-42 उम्मीदवारों के 91 नामांकन हुए निरस्त, संवीक्षा में वैध मिले 110 उम्मीदवारों के नामांकन

श्रीमहावीरजी पंचायत समिति चुनाव

करौली Published: December 04, 2021 12:00:16 am

