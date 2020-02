खडिय़ा से भरे जुगाड़ के पलटने से एक बालक की मौत

करौली. मासलपुर. क्षेत्र के (One child dies due to overturning of jugaad) चैनपुर-टटवाई की पहाड़ी में बुधवार को खडिय़ा से भरे जुगाड़ के पलटने से १२ वर्षीय बालक की मौत हो गई।