स्कूटी-बाइक भिड़ंत में एक की मौत, देवर-भाभी समेत तीन घायल

One death in scooty-bike collision, three injured including brother-in-law

महू मार्ग पर चंदीला गांव के पास हुआ हादसा, नई मण्डी थाने में मामला दर्ज

करौली Published: February 17, 2022 11:08:41 pm

हिण्डौनसिटी. नई मण्डी थाना क्षेत्र में महू मार्ग पर चंदीला गांव के पास गुरुवार को स्कूटी व बाईक भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई। वहीं देवर-भाभी समेत तीन जने घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को राजकीय जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जहां से प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रुप से घायल एक जने को जयपुर रैफर कर दिया। जबकि पोस्टमार्टम करा मृतक का शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक बेरखेड़ा गांव निवासी हरीमोहन (25) पुत्र ओमप्रकाश नापित है। मामले में मृतक के बड़े भाई रणवीर सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई है।

स्कूटी-बाइक भिड़ंत में एक की मौत, देवर-भाभी समेत तीन घायल



एसआई श्याम सुंदर ने बताया कि बेरखेड़ा निवासी हरीमोहन नापित एक दिन पहले महवा इलाके के पाड़ली गांव स्थित अपनी बहन के ससुराल गया था। वहां गुरुवार दोपहर को वह बाइक से घर लौट रहा था। उसने राह चलते रेवई निवासी गुरदीप (17) पुत्र हरवीर जाट को अपनी बाइक पर लिट देकर बिठा लिया।

दूसरी तरफ तिघरिया गांव निवासी उदयसिंह गुर्जर अपनी भाभी मुकेश कुमारी के साथ स्कूटी से चंदीला गांव की ओर से आ रहा था। रास्ते में महू मार्ग पर चंदीला गांव के पास स्कूटी और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। जिससे बाइक सवार बेरखेड़ा निवासी हरीमोहन की मौके पर ही मृत्यु हो गई। तथा उसके पीछे बैठा हुआ रेवई निवासी गुरदीप जाट गंभीर रुप से घायल हो गया। जिसे चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रैफर कर दिया। इधर स्कूटी सवार तिघरिया निवासी उदय सिंह व उसकी भाभी मुकेश कुमारी का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है।

परिजनों ने बताया कि मृतक हरीमोहन छह भाईयों में पांचवे नंबर का था। पिता की मृत्यु के बाद से वह स्नातक की पढाई के साथ-साथ हेयर सैलून पर शेविंग-कटिंग का काम कर परिवार चलाने में भाईयों की सहायता करता था। इधर पुलिस ने मृतक के भाई की ओर से पेश की गई शिकायत पर स्कूटी के नंबरों के आधार पर उसके चालक पर लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर दुर्घटना कारित करने का मामला दर्ज किया है। महू चौकी पुलिस द्वारा मौके से दुर्घंटना में क्षतिग्रस्त बाइक और स्कूटी को जब्त किया गया है।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें