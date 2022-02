युवक की हत्या के मामले में एक और आरोपी को दबोचा, अब तक सात गिरफ्तार

दो माह पहले मिस्त्री मार्केट में महमदपुर के विष्णु गुर्जर की हुई थी हत्या

करौली Published: February 09, 2022 12:17:41 am

हिण्डौनसिटी. करीब दो माह पहले महवा रोड़ पर मिस्त्री मार्केट में हुई महमदपुर निवासी विष्णु गुर्जर की हत्या के मामले में फरार चल रहे एक और आरोपी को नई मण्डी थाना पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया।अब तक इस हत्याकांड में पुलिस सात जनों को गिरफ्तार कर चुकी है।

थानाप्रभारी गिर्राज प्रसाद ने बताया कि आरोपी राहुल चौधरी पुत्र जगदीश सिंह जाट निवासी पाली है। पुलिस ने उसे सूरौठ कस्बे के बस स्टेण्ड से मुखबिर की सूचना पर गिरतार किया है। आरोपी पुलिस से बचने के लिए कहीं भागने की फिराक में था। थानाप्रभारी ने बताया कि 21 नवम्बर को दिननहाड़े मिस्त्री मार्केट में महमदपुर निवासी विष्णु गुर्जर की निर्ममता से पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी।

मामले में पुलिस द्वारा पूर्व में छह आरोपी अशोक पुत्र साहबसिंह गुर्जर निवासी चामडपुरा, अरसद पुत्र आरीफ अली निवासी खन्ना कॉलोनी, इकबाल उर्फ टाटा बिडला पुत्र कल्लू शाह निवासी तथा अमृत पुत्र देवीसिंह गुर्जर निवासी फरादीपुरा ताली, मासलपुर थाना क्षेत्र के चामंडपुरा गांव निवासी शेरसिंह उर्फ शेरा गुर्जर और मोहननगर पोस्ट ऑफिस के पास के निवासी युवराज उर्फ युवी गुर्जर को गिरफ्तार किया जा चुका है।

अवैध शराब बेचते युवक को दबोचा, 62 पव्वे जब्त हिण्डौनसिटी. सदर थाना पुलिस ने मंगलवार को अवैध रुप से शराब बेचते एक युवक को गिरफ्तार कर देशी शराब के 62 पव्वे जब्त किए हैं।

थानाप्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि आरोपी फुलवाडा निवासी हेमराज जाटव है। जो अपने घर में अवैध रुप से शराब बेच रहा था। मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे गिरतार कर देशी शराब के 62 पव्वे जब्त कर लिए।

