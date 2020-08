एक रात और चोरी की चार वारदात

One night and four theft incidents. पटोंदा में राजीव गांधी सेवा केंद्र, राजकीय एडपोस्ट डिस्पेंसरी, रेलवे आवास को बनाया निशाना,इरनिया में राजीव गांधी केंद्र से भी हजारों का माल पार ,चोरी की घटना पर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन