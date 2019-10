तकनीकी शिक्षा के नाम पर सिर्फ मजाक,एक अधीक्षक के पास छह केन्द्रों का कार्यभार

करौली. आईटीआई केन्द्रों में अधीक्षक सहित अनुदेशकों के पद खाली होने से विद्यार्थियों के साथ पढ़ाई के नाम पर सिर्फ मजाक हो रहा है। करौली की )One superintendent has charge of six centers_ आईटीआई का जिस अधीक्षक को कार्यभार सौंपा गया है, उनके पास अब छह केन्द्रों का कार्यभार है।