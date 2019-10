एक हजार थैले नि:शुल्क बांटे जाएंगे करौली में

करौली. स्थानीय शहर को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त (One thousand bags will be distributed free of cost in Karauli) करने के लिए राजस्थान पत्रिका की ओर से संचालितअभियान के तहत गुरुवार को पीजी महाविद्यालय के युवा विकास केन्द्र के तत्वावधान में नि:शुल्क राधा मदनमोहन भोजन शाला के परिसर में कार्यशाला हुई।