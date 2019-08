कार्यकाल मेें महज एक साल, पार्षद बनने तीन ने ठोकी ताल

Only one year in the tenure, three to be tyying to elected as councilor.75.97 percent voting in the by-elections by councilor.Queues started casting votes.Congress's Babulal Dhakad, BJP's Govind Singh Dhakd Independent Jitu, Harasana Tri-angular collision.

