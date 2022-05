दूसरे औद्योगिक क्षेत्र की खुली राह, रीको की टीम ने नई भूमि का किया निरीक्षण

करौली Published: May 09, 2022 10:06:26 am

हिण्डौनसिटी.

जिले में औद्योगिक विकास के लिए दो वर्ष पहले मुख्यमंत्री द्वारा राज्य बजट में की गई घोषणा को जमीन पर साकार करने की कवायद तेजी आई है। हिण्डौन में एक और रीको औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए रीको मुख्यालय जयपुर से आई टीम ने भूमि की उपयुक्तता का निरीक्षण कर प्रस्तावित स्थान को उद्योग लगने के लिए सही बताया है। साथ ही निरीक्षण रिपोर्ट सलाहकार रीको (इन्फ्रा) को सौपी है। निरीक्षण दल की सकारात्मक रिपोर्ट के बाद खेडीशीश में औद्योगिक क्षेत्र स्थापना की राह खुल गई है। भूमि अवाप्ति व आवंटन की प्रक्रिया की गति ठीक रही तो आगामी वर्ष में उद्योग लगना शुरू हो जाएगा।

दूसरे औद्योगिक क्षेत्र की खुली राह, रीको की टीम ने नई भूमि का किया निरीक्षण



राज्य बजट 2020 में मुख्यमंत्री ने हिण्डौन में एक और रीको औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की थी। बजट घोषणा के क्रियान्वयन के लिए रीको के स्थानीय अधिकारियों ने राजस्व विभाग के सहयोग से 4 जनवरी 2022 को हिण्डौन तहसील के के गांव खेड़ीशीश में सती माता के मंदिर के पास 19.64 हैक्ट्रेयर भूमि रीको औद्योगिक क्षेत्र के लिए चिह्नित कर रीको मुख्यालय जयपुर प्रस्ताव भिजवाए थे। इस पर औद्योगिक इकाई लगाने के लिए भूमि की उपयुक्तता देखने के लिए रीको के सलाहकार(इंफ्रा) ने पांच सदस्यीय समिति का गठन किया। गत दिनों समिति में शामिल रीको की उपायुुक्त एवं विशेषाधिकारी (भूमि) सुमन पंवार, एसडीएम अनूपसिंह, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक कमलेश कुमार मीणा, रीको जयपुर के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक (सिविल) अशोक कुमार वर्मा ने खेडीशीश पहुंच स्थान व भूमि की उपयुक्तता का निरीक्षण किया। इस दौरान सवाईमाधोपुर रीको के क्षेत्रीय प्रबंधक गोविन्द सहाय मीणा व हिण्डौन रीको के क्षेत्रीय प्रबंधक महेश चंद मीणा से भी प्रस्तावित भूमि पर औद्योगिक विकास की संभावनाओं पर चर्चा की। साथ ही विभिन्न पहुओं को शामिल करते हुए निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर रीको मुख्यालय में पेश की है। रीको के स्थानीय अधिकारियों के अनुसार भूमि निरीक्षण रिपार्ट के सकारात्मक होने पर अब जल्दी ही अवाप्ति व इसके बाद आवंटन के प्रक्रिया शुरू होगी। चिह्नित भूमि के गांव की आबादी से महज एक किलोमीटर दूर होने से गैर प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाईयां लगाना प्रस्तावित किया गया है। अतिक्रमण किए चिह्नित-

रीको की टीम में निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित भूमि पर अतिक्रमण भी चिह्नित किए। जिन्हें जल्द ही हटाया जाएगा।

रीको अधिकारियों ने बताया कि भूमि पर टीन शेड़, पटौर पोश आदि अतिक्रमण पाए गए हैं।

टीम में शामिल राजस्व विभाग के अधिकारियों ने जिन्हें जल्द की कार्रवाई कर हटाने की बात कही है। भूमि को यूं बताया उपयुक्त-

खेडी शीश स्थिति भूमि को रीको की टीम ने कई मायनों में अति उपयुक्त बताया है। राजमार्ग और कंटेनर डिपो से निकटता औद्योगिक विकास में पंख लगाने के सहायक होंगे।

रीको सूत्रों के अनुसार में चिह्नित भूमि हिण्डौन-महवा राजमार्ग से महज 5 किलोमीटर व जयपुर-आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग से 46 किलोमीटर दूरी पर है। दो दशक से हिण्डौन रीको है फुल- रीको सूत्रों के अनुसार वर्ष 1984 में महवा रोड पर स्थापित औद्योगिक क्षेत्र में सभी भूखंड आवंटित हो चुके हैं। औद्योगिक क्षेत्र को दिसम्बर 2000 व एक्सटेंशन के लिए विकसित किए आईआईडी सेंटर को दिसम्बर 2009 को सभी भूखण्डों के आवंटन से संतृप्त (फुल) घोषित कर दिया था। हिण्डौन रीको में औद्योगिक क्षेत्र के कुल 314 भूखण्डों में से 286 उद्यमियों को लिए आवंटित हैं। वर्तमान में 283 औद्योगिक ईकाइयों संचालित हैं।

एक वर्ष पिछड़ी सीएम की बजट घोषणा-

सीएम बजट घोषणा की पालना मे डेढ वर्ष पहले चमरपुरा गांव में चिह्नित की गई भूमि का निरीक्षण किया गया। लेकिन प्रस्तावित भूमि में वन विभाग के अधिकार का रोड़ा आने अंतिम स्टेज पर पहुंची प्रक्रिया रद्द करनी पड़ी। ऐसे में घोषणा का क्रियान्वयन एक वर्ष पिछड़ गया।

रीको सूत्रों के अनुसार तेली की पंसेरी क्षेत्र के गांव चमरपुरा में 78.78 हैक्टेयर भूमि चिह्नित की गई थी। 17 सितम्बर 2020 को रीको की टीम ने मौके पर भूमि की उपयुक्तता का निरीक्षण किया। निरीक्षण दल की रिपोर्ट सरकार नेे 20 अक्टूबर 2021 को भूमि आवंटन को अनुमोदन दे दिया। इस दौरान चिह्नित भूमि में से 25.72 हैक्टेयर पर वन क्षेत्र की होना सामने आने पर एक वर्ष हुई पूरी प्रक्रिया ठप हो गई। इनका कहना है- नवीन रीको औद्योगिक क्षेत्र के लिए गांव खेड़ीशीश में चिह्नत की गई भूमि की उपयुक्तता का निरीक्षण हो गया है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर आवाप्ति व आवंटन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।

महेश चंद मीणा, वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक



रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी. पढ़ना जारी रखे

