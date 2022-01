ऑपरेशन फ्लश आऊट...डेढ़ लाख रुपए की स्मैक के साथ दबोचा गया स्मगलर

नशे के खिलाफ कोतवाली थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई

करौली Published: January 16, 2022 11:35:30 pm



हिण्डौनसिटी. करौली जिला पुलिस की ओर से चलाए जा रहे 'ऑपरेशन फ्लश आऊट' के तहत लगातार नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। पुलिस की ताबडतोड कार्रवाईयों से नशे का अवैध धंधा करने वालों में हडकम्प मचा है। रविवार को कोतवाली थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे डेढ़ लाख रुपए कीमत की 15 ग्राम स्मैक के साथ एक स्मगलर को गिरफ्तार कर लिया।

थानाप्रभारी वीरसिंह गुर्जर ने बताया कि पुलिस गिरफ्त में आया स्मैक तस्कर काचरौली गांव की ढाणी बुर्जावाड़ा निवासी विष्णु मीणा है। जो बाइपास रोड पर पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास स्मैक की आपूर्ति देने आया हुआ था। मंदिर की आड़ में वह स्मैक के खरीदारों का इंतजार कर ही रहा था, कि पुलिस को जरिए मुखबिर इसकी सूचना मिल गई। तत्काल ही थानाप्रभारी के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने मंदिर के आसपास घेराबंदी कर ली। तथा आरोपी स्मैक तस्कर विष्णु मीणा को दबोच लिया।

इस दौरान स्मैक तस्कर सूरज व राजुद्दीन पैदल तलाशी के दौरान आरोपी पास से बरामद हुई करीब डेढ़ लाख रुपए कीमत की 15 ग्राम स्मैक को जब्त कर लिया गया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है।



पुलिस टीम में ये रहे शामिल-

कार्रवाई के दौरान कोतवाल वीरसिंह, एएसआई कुंवरसिंह, एएसआई रजनलाल, कांस्टेबल ओमवीरसिंह, रामनारायण, सुरेन्द्र, पालवेन्द्र व चालक चन्द्रभान सिंह मौजूद रहे। एसपी द्वारा टीम को प्रशस्ती पत्र व नकद इनाम राशि प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा।



झगड़े मेंं दो महिलाएं घायल हिण्डौनसिटी. समीप के गांव क्यारदा खुर्द में रविवार को हुए झगड़े में दो महिलाएं घायल हो गई। अलग-अलग पक्ष की घायल महिलाओं को परिजनों ने जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है।

मेडिकल ज्यूरिस्ट डॉ. ओपी मीणा ने बताया कि क्यारदा खुर्द गांव के लोगों ने गीता देवी के व विमलेश के चिकित्सालय में भर्ती कराया है। दोनों पक्षों द्वारा परस्पर नई मंडी थाना में प्राथमिकी पेश की है।

