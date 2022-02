ऑपरेशन फ्लश आऊट... पांच लाख की स्मैक के साथ पकड़े दो नशा सौदागर

Operation flush out... two drug dealers caught with smack of five lakhs

सदर थाना पुलिस व सायबर सैल की बड़ी कार्रवाई

करौली Published: February 06, 2022 11:25:57 pm

हिण्डौनसिटी. जिला पुलिस की ओर से चलाए जा रहे 'ऑपरेशन फ्लश आऊट' के तहत रविवार को सदर थाना पुलिस ने सायबर सैल के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पुलिस ने अवैध नशे का गढ़ बन चुके फैलीपुरा व टोडुपुरा के दो स्मैक तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के कब्जे से पांच लाख रुपए कीमत की 30 ग्राम स्मैक जब्त की गई है।

थानाप्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि दबोचे गए स्मैक तस्कर फैलीपुरा निवासी शिवदयाल उर्फ बबलू मीणा और टोडुपुरा निवासी राहुल मीणा हैं। जो फैलीपुरा व टोडपुरा समेत आसपास के गांवों में स्मैक की आपूर्ति करते हैं। पुलिस के मुताबिक कल्हारन का पुरा के पास दोनों आरोपी स्मैक की आपूर्ति करने जा रहे थे, लेकिन मुखबिर की सूचना पर की गई नाकाबंदी के दौरान उन्हें दबोच लिया गया।

तलाशी के दौरान आरोपियों के पास करीब पांच लाख रुपए कीमत की 30.20 ग्राम स्मैक मिली। इस पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अवैध नशे के सामान की जब्त कर लिया। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

19 माह में दबोचे 92 स्मैक तस्कर-

डीएसपी किशोरी लाल ने बताया कि पुलिस के अनुसार ऑपरेशन फ्लश आउट के तहत करौली जिले में एनडीपीएस एक्ट के तहत यह 61 वीं कार्रवाई है। बीते 19 माह में पकड़े गए 61 प्रकरणों में पुलिस ने 92 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। अब तक के इन सभी मामले में पुलिस 4 किलो 597 ग्राम 777 मिलीग्राम स्मैक को जब्त कर चुकी है। जिला पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र कुमार इंदौलिया के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों पर नकेल कसने और इस सामाजिक बुराई को जड़ मूल से साफ करने के लिए ताबडतोड कार्रवाई की जा रहीं है। जिससे नशे का अवैध कारोबार करने वालों में हडकंप मचा हुआ है।

कार्रवाई में इनकी रही भूमिका-

डीएसपी ने बताया कि गांवों में स्मैक की आपूर्ति पहुंचाने वाले फैलीपुरा व टोडुपुरा के नशा सौदागर को पकड़वाने वाली टीम को जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नकद इनाम व प्रशंसा-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। कार्रवाई करने वाली टीम में सदर थानाप्रभारी कृपाल सिंह, साइबर सैल प्रभारी घनश्याम सिंह, एएसआई हरेन्द्र, हैड़ कांस्टेबल लीलाराम, कांस्टेबल योगेन्द्र, नरसी, उमेश, धर्मवीर, मनीष, पुष्पेन्द्र व दीपक शामिल हैं।

