ऑपरेशन फ्लश आऊट...12 लाख रुपए की स्मैक और डोडा-पोस्त के साथ दबोचे दो स्मगलर

Operation Flush Out... Two smugglers caught with smack and doda-poppy worth Rs 12 lakh

साईबर सैल और सदर थाना पुलिस की बडी कार्रवाई

करौली Published: January 11, 2022 10:57:40 pm

हिण्डौनसिटी. करौली जिला पुलिस की ओर से चलाए जा रहे 'ऑपरेशन फ्लश आऊट' के तहत लगातार नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाईयों से नशे का अवैध धंधा करने वालों में हडकम्प मचा है। मंगलवार को सदर थाना पुलिस ने साईबर सैल के साथ संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दे 12 लाख रुपए की स्मैक और चार किलो डोड़ा-पोस्त के साथ दो स्मगलरों को गिरफ्तार किया है।

सदर थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि पुलिस गिरफ्त में आए स्मैक तस्कर आगिर्री निवासी सूरज मीणा व खन्ना कॉलोनी निवासी राजुद्दीन तेली है। जो टोडुपुरा गांव की तरफ से रीठौली की ओर पैदल-पैदल जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा चौतरफा नाकाबंदी की गई।

इस दौरान स्मैक तस्कर सूरज व राजुद्दीन पैदल आते दिखाई दिए। पुलिस की मौजूदगी का अहसास होने पर दोनो आरोपी वापस मुडकर भागने लगे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने पीछा कर दोनों को दबोचा लिया। तलाशी के दौरान दोनो के पास से बरामद हुई करीब साढ़े 12 लाख रुपए कीमत की 72 ग्राम स्मैक और चार किलो डोडा-पोस्त को जब्त कर लिया गया।

पुलिस टीम में ये रहे शामिल-

कार्रवाई के दौरान सदर थानाधिकारी कृपाल सिंह, साईबर सैल प्रभारी घनश्याम सिंह, हैडकांस्टेबल खेमसिंह, दीपक, उमेश खटाना, धर्मवीर, जितेन्द्र, श्याम विहारी, विक्रम, अभयराज, सोरन सिंह मौजूद रहे। स्मैक तस्करों को पकडवाने में कांस्टेबल मनीष, पुष्पेन्द्र व नेमीचंद की मुख्य भूमिका रही। एसपी द्वारा टीम को प्रशस्ति- पत्र व नकद इनाम राशि प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा।

