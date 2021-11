पंचायत चुनाव: जिताऊ और टिकाऊ प्रत्याशियों पर नजर, ग्राउण्ड रिपोर्ट से तैयार होंगे पैनल

Panchayat elections: An eye on the winning and durable candidates, the panels will be prepared from the ground report

बसपा प्रदेशाध्यक्ष व प्रदेश प्रभारियों ने ली पदाधिकारियों की बैठक, दावेदारों से लिए आवेदन

टिकट के लिए नेताओं की हो रही चरण वंदना

करौली Updated: November 29, 2021 01:16:58 pm

हिण्डौनसिटी. बयाना रोड स्थित होटल में हुई बैठक में टिकटार्थियों से आवेदन लेते बसपा प्रदेशाध्यक्ष व प्रभारी।

