बाघ आने के सोशल मीडिया पर वायरल हुए संदेश से लोगों में फैली दहशत

Panic spread among people due to viral message on social media of tiger coming

पटोंदा में रात में फैली अफवाह, बाद में झूठा निकला मैसेज

करौली Published: January 05, 2022 11:29:36 pm



पटोंदा.

सोशल मीडिया पर मंगलवार रात गांव की छार्री में बाघ आने का संदेश वायरल होने से लोगों में दहशत फैल गई। इससे लोग रात भर डरे रहे। संदेश के तेज गति से वायरल होने से क्षेत्र के दर्जनों गांवों में किसान फसलों की सिंचाई व चौकसी को नहीं गए।

ग्रामीणोंं ने बताया कि रात में पटोंदा की छार्री में सड़क पार करते हुए बाघ देखे जाने का संदेश सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें जिक्र किया गया कि जीप से आई थाना पुलिस द्वारा देवस्थान के पास छारी में बाघ घूमने के बारे कहा गया है। यह संदेश इतनी तेजी से वायरल हुआ कि आधे घंटे में ही पटोंदा, कजानीपुर, दानालपुर, सनेट, हिंगोट, भालपुर, निवाजीपुरा, खेड़ा, इरनिया, शांतिनगर, सहित कई गावों में खबर आग की तरह फैल गई। इससे डरे किसान रात में फसल की सिंचाई करने नहीं गए।



रात भर बाघ के आने की अफवाहों का दौर परवान पर रहा। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर वेबसाइट से डाउन लोड कर शेर का फोटो भी संदेश के साथ पोस्ट कर दिया। जिससे लोगों में भय का माहोल हो गया। बुधवार को भी दिनभर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे संदेश की चर्चाएं रहीं। बाद में लोगों ने वन विभाग के अधिकारियों से फोन पर सम्पर्क किया तो क्षेत्र में बाघ के होने की जानकारी से इनकार कर दिया। वन अधिकारी व थाना अधिकारी द्वारा आश्वस्त करने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। साथ ही सोशल मीडिया पर फेक संंदेश वायरल होने का खुलासा हुआ।

सूचना पर पहुंचे वनकर्मी-

वही वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी दशरथ सिंह का कहना है कि सूचना मिलने पर सुबह मैने कर्मचारी भेजकर कई जगह जानकारी करवाई लेकिन किसी भी जगह पगमार्क नहीं मिले। शेर, चीता ,टाइगर, जैसे जानवरों के गले में जीपीएस कॉलर लगा होता है। जो इन पर निगरानी रखता है यदि गलती से इनके गले से जीपीएस निकल जाता है, तो सूचना रणथंभोर और कैलादेवी सेंचुरी टीम की नजर में रहती है। वही श्रीमहावीरजी थानाधिकारी धर्म सिंह का कहना है कि उनके यहां ऐसी कोई सूचना नहीं है। सोशल मीडिया पर झूठा संदेश वायरल कर अफवाह फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

