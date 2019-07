पापा ने किया ऐसा पाप, सुनकर चौंक जाएंगे आप

Papa did such a sin, you will be shocked to hear.Kaliyugi father arrested for raping daughter.Six years ago did the minor daughter's disgrace.FIR lodged in Poxo Act when being adults.

बेटी से बलात्कार का आरोपी कलियुगी पिता गिरफ्तार, छह वर्ष पूर्व नाबालिग बेटी का किया था देहशोषण,-बालिग होने पर पोक्सो एक्ट में दर्ज कराई प्राथमिकी