पाला पडऩे से पपीता व बैंगन की फसल नष्ट,अगेती सरसों में भी नुकसान की आशंका

पाला पडऩे से पपीता व बैंगन की फसल नष्ट,अगेती सरसों में भी नुकसान की आशंका

Papaya and brinjal crops destroyed due to frost, there is a possibility of loss in early mustard

कड़ाके की ठंड से जन जीवन भी प्रभावित

करौली Published: December 31, 2021 11:42:38 pm





पटोंदा.

कस्बा सहित इलाके में दो दिन से चल रही पूर्वी हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी है। गुरुवार एवं शुक्रवार को पड़ी कड़ाके की ठंड एवं पाला गिरने से पपीता, बैगन, टमाटर सहित सब्जी की अन्य फसलें नष्ट हो गई। किसान पाले के प्रकोप से फसलों के बचाव के प्रति चिंतित हैं।

पटोदा क्षेत्र के गांव के दानलपुर, कजानीपुर एवं जहानाबाद गांव में किसानों ने पपीता, बैंगन, टमाटर, मिर्ची की फसल बोयी हुई है। पाला पडऩे से पपीते की बागवानी में पौधों के पत्ते सिकुट का झड़ गए। वहीं मिर्च, टमाटर व बैंगन के फसल पाले से काली पड़ गई है। कड़ाके की सर्दी से सब्जियोंं की फसल में पत्ते सूख गए हैं। जिससे किसानों का हज़ारों रूपए की लागत से तैयार हुई पपीता,बैंगन आदि की पौधे नष्ट हो गए।

पाला पडऩे से पपीता व बैंगन की फसल नष्ट,अगेती सरसों में भी नुकसान की आशंका

कजानीपुर निवासी किसान झंझोली जाट ने बताया कि उसकी एक बीघा खेत में लगाई टमाटर एवं बैगन की फसल पाले से नष्ट हो गई। क्षेत्र के गांव बनवारीपुर, कादरौली, पटोंदा, कजानीपुर, सनेट, दानालपुर इरनिया, हिंगोट आदि गांवों में खड़ी सरसों की अगेती फसल में पाले गिरने से नुकसान की आशंका है। वहीं कड़ाके की ठंड से जन जीवन भी प्रभावित हो गया है।

लोग जगह जगह अलाव जलाकर तापते नजर आए। चिंतित किसान सर्दी में पाले से फसल को बचाने के लिए रतजगा कर फसल की सिंचाई कर रहे हैं। कृषि अधिकारी तेजभान सिंह का कहना है कि सरसों की अगेती फसल जिसमें फलियां आ रही है, उसमें पाले से नुकसान की आशंका जताई जा रही है। सब्जी की अन्य फसलें नष्ट हो गई।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें