30 मिनट में पास किया 134 करोड़ का का बजट

Passed the budget of 134 crores in 30 minutes

-नगरपरिषद की साधारण सभा में ध्वनि मत से पारित हुए प्रस्ताव

करौली Published: February 16, 2022 11:45:52 pm

हिण्डौनसिटी. नगरपरिषद की साधारण सभा बुधवार को पंचायत समिति सभागार में सभापति बृजेश कुमार जाटव की अध्यक्षता में हुई। करीब 30 मिनट चली बोर्ड बैठक में नगर विकास के लिए 1 अरब 34 करोड़ 5 लाख 59 हजार रुपए का मेगा बजट ध्वनिमत से पारित हुआ। हालांकि नेता प्रतिपक्ष दिनेशचंद सैनी समेत विपक्ष के कुछ पार्षदों ने सड़क से लेकर बाजारों तक अतिक्रमण, सफाई व्यवस्था व अवैध रुप से काटी जा रही कॉलोनियों पर शहर की सरकार को घेरने का प्रयास किया, लेकिन सत्तापक्ष के पार्षदों की मेज थप-थपाहट में प्रतिपक्ष की आवाज दबकर रह गई।

करीब सवा 11 बजे शुरु हुई साधारण सभा में आयुक्त कीर्ति कुमारी कुमावत व लेखाधिकारी प्रेमराज मीणा ने बजट प्रस्ताव और एजेण्डा प्रस्तुत किया। साथ ही वर्ष 2022-23 में होने वाले विकास कार्यों के लिए 1 अरब 34 करोड़ 5 लाख 59 हजार रुपए का बजट पारित किया। सभापति बृजेश कुमार जाटव द्वारा बजट का अनुमोदन किया गया। बैठक में नगरपरिषद के कर्मचारियों पदोन्नति प्रस्ताव, विकास कार्यों में अधिक व्यय होने पर ऑडिट पैरा समाप्त करने समेत कई प्रस्ताव पारित किए।

पार्षदों ने उठाई समस्याएं-

साधारण सभा में पार्षदों ने अपने-अपने वार्डों की समस्याओं को बोर्ड के समक्ष रखा। पार्षद दिनेश चंद सैनी ने शहर में अतिक्रमण के नाम पर ठेला लगाकर फल-सब्जी बेच रहे गरीब लोगों को परेशान करने के आरोप लगाए। साथ ही ठेला लगा रोजगार करने वालों को निर्धारित स्थान बताने और उनसे इसके एवज में शुल्क वसूल करने की बात कही। सैनी ने शहर में लावारिस पडी बेशकीमती भूमियों पर नगरपरिषद के स्वामित्व का बोर्ड लगाने, जलसेन तालाब से अतिक्रमण हटाने की मांग की। उपसभापति लेखेन्द्र चौधरी ने शहर के ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कमेटी गठित कर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने व खारी नाले की सफाई कराने की मांग की।

साथ ही जलभराव की समस्या से लोगों को निजात दिलाने, बिना भेदभाव अतिक्रमण हटाने की बात कही। पार्षद राहुल हरसाना ने कॉलोनियों में रोशनी की व्यवस्था के लिए लाइटें लगाने, पुरानी सड़कों को खोद कर नई सड़कें बनाने की मांग की। पार्षद इमरान सैफी ने कब्रिस्तान में उचित इंतजाम करने, आवारा घूमने वाले जानवरों को पकडऩे की मांग की। इस दौरान पार्षद सत्यप्रकाश शर्मा कप्तान सिंह गुर्जर, राम कुमार, बृज किशोर शर्मा, नगर परिषद के सहायक अभियंता महेन्द्र सिंह, राजस्व निरीक्षक पूनम सिंह समेत विभिन्न वार्डों के पार्षद मौजूद थे।

