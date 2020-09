यात्रीगण बोले: रेल मंत्रीजी कृपया ध्यान दें! यहां ठहराएं इंटरसिटी एक्सप्रेस मिलेगी ज्यादा आय

Passengers said: Railway Minister please attention! Stop here Intercity Express will get more income शहरवासियों ने ट्रेन ठहराव के लिए स्टेशन मास्टर को सौंपा रेलमंत्री के नाम ज्ञापनहिण्डौन मेें हजरत निजामुद्दीन-इंदौर इन्टरसिटी एक्सप्रेस के ठहराव की मांंग