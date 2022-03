पानी के लिए भटकेंगे राहगीर, प्यासे के पास पहुंचेगी प्याऊ

Passers-by will wander for water, the drink will reach the thirsty

आर्य समाज ने शुरू की मोबाइल प्याऊ

करौली Updated: March 29, 2022 11:47:00 pm

हिण्डौनसिटी. यूं तो प्यासे के पास कुआ नहीं पहुुंचता है, लेकिन गर्मी में रास्तों में राहगीरों का गला तर करनेे के लिए प्याऊ पहुंचेगी। इसके लिए आर्य समाज ने चलती-फिरती प्याऊ शुरू की है। जो शहर में दिन भर घूम कर लोगों को ठण्डा पानी पिलाकर राहत देगी। मोबाइल प्याऊ का संचालन पांच माह तक किया जाएगा। बजाजों की धर्मशाला के पास आर्य समाज भवन में आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने रमेश खानाका के वेद मंत्रोच्चार पर दो यज्ञ वेदियों पर आहूतियां देकर यज्ञ किया। इस दौरान जल सेवा के लेकर भी यज्ञ वेदी में आहूतियांं दी गई। बाद में आर्य समाज के प्रधान रामबाबू आर्य, सेवानिवृत आरएएस अधिकारी राजेंद्र प्रसाद गोयल व सुभाष गुप्ता रेंजर ने ओउम पताका दिखा कर किसान बुग्घा में बनाई गई मोबाइल प्याऊ को रवाना किया। आर्य समाज प्रधान ने बताया कि आर्य समाज द्वारा पांच वर्ष पहले मोबाइल प्याऊ शुरू की गई थी।

सुबह 8 से शाम 6 बजे तक चलती प्याऊ

यह सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक प्याऊ करौली रोड़ गोशाला से महवा रोड़ स्थित मिस्त्री मार्केट के दिन में कई मर्तबा चक्कर लगाती है। साथ ही अधिक आवाजाही व लोगों के ठहराव वाले स्थानों पर के रुकती है। किसान बुग्घा में दो हजार लीटर पानी वफ की सिल्लियों से ठण्डा कर भरा जाता है। दिन भर शहर में घूमने के बाद चल प्याऊ जिला चिकित्सालय में रातभर खड़ी रह रोगियों के परिजनों को ठण्डा पानी पिलाती है।

पांच वर्ष से हो रहा संचालन-

आर्य ने बताया कि मोबाइल प्याऊ संचालन समिति में 19 स्थाई सदस्य हो जो परस्पर आर्थिक सहयोग जुटा कर संचालन करते हैं। इससे पूर्व पांच वर्ष से मोबाइल प्याऊ के लिए किसान बुग्घा चला रहे कृष्णकांत का आर्य समाज के पदाधिकारियों ने साफा बांध कर स्वागत किया। इस दौरान ओमप्रकाश बंसल सहित अनेक लोग मौजूद रहे।

