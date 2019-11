चर्म रोग की चपेट में मरीज,सैकड़ों की संख्या पहुंच रहे अस्पताल

करौली. सर्दी की दस्तक के साथ ही (Patients in the grip of skin disease) करौली सहित डांग क्षेत्र के गांवों में मरीज चर्म रोग की चपेट में आने लगे है। करौली के राजकीय सामान्य अस्पताल में चर्म रोग से पीडि़त मरीजों की संख्या बढ़ी है।